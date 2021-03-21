اسود الرافدين يكملون فحوص كورونا ويغادرون غدا إلى أوزبكستان

2021/03/21 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكملَ، اليوم، وفد المنتخب الوطني لكرة القدم المسحات الخاصة بفايروس كورونا، وسيغادر الوفد الى اوزبكستان غدا الاثنين للدخول فيمعسكر تدريبي يقام في طشقند من الثاني والعشرين لغاية الثلاثين من الشهر الحالي، تتخلله مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي فيالتاسع والعشرين من الشهر نفسه.

وقالَ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، هشام محمد في بيان انه “أجريت اليوم المسحات الخاصة بفايروس كورونا لوفد المنتخب، وجميعاللاعبين بخير وبأتم الجاهزية للدخول في معسكر طشقند وخوض المباراة الودية أمام المنتخب الاوزبكي، وسيغيب عن المعسكر اللاعب سعدناطق بقرارٍ من طبيب المنتخب قاسم الجنابي لإصابته برأسه في مباراة الشرطة ونفط الوسط، وكذلك غياب اللاعب أيمن حسين المصاب“.

وأضاف محمد إن “طائرة خاصة ستنقل وفد المنتخب الوطني إلى اوزبكستان لتوفير الراحة لهم، وإبعادهم عن الاختلاط في المطارات“.

واختتمَ المنسق الإعلامي بالقول ان “الهيأة التطبيعية وفرت جميع مستلزمات نجاح مهمة المنتخب الوطني في معسكره بأوزبكستان منالنواحي التنظيمية والإدارية والفنية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرسومة بوصول المنتخب الوطني الى أقصى درجات الاستعداد لخوضغمار التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا وكأس العالم ٢٠٢٢“.

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