احتفال بيوم الربيع بدأ من العراق واعتمدته الأمم الأخرى رأساً لسنتها الشمسية؟

2021/03/21 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: جسام محمد السعيدي

يوم بدء الربيع، بداية احتفالات رأس

السنة العراقية (زكموك) باللغة السومرية

و( أكيتو) باللغة البابلية، أو عيد شم

النسيم المصري (شوم إنسم ) باللغة

القبطية، أو نوروز - نيروز ال

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