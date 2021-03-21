السليمانية توقد الشعلة ايذانا بقدوم فصل الربيع

2021/03/21 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتفلت مدينة السليمانية بإيقادِ شعلةِ

نوروز، معلنة ً قدومَ فصلِ الربيع

وحلولَ أعيادِ نوروز

وأوقدت المدينة شعلة َ نوروز على تلةِ

مامه ياره بحضور ٍ جماهيريٍ كبير أكد

فيه الحاضرون أن هذا اليومَ يمثل عيد

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