موعد وصول أقرب لقاح مضاد لكورونا الى العراق 

2021/03/21 | 15:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، عن موعد وصول لقاح مضاد لفيروس كورونا تعاقدت عليه" كاشفة عن "سبب تأخر وصولها الى العراق....

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