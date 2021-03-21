الشرطة المجتمعية توقف إبتزاز شخص لعائلة بنشر صور إبنتهم

2021/03/21 | 15:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت الشرطة المجتمعية، من إيقاف عملية ابتزاز مارسها شخص بحق عائلة بتهديدهم بنشر صور ومحادثات ابنتهم ذات الـ 13 عاما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال في محافظة بابل.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استطاعت الشرطة المجتمعية من الوصول إلى المبتز ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمته، واتخذت بحقه …

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