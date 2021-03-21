بعملية نوعية.. جهاز الأمن الوطني في كركوك يطيح بـ 4 ارهابيين

2021/03/21 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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"عملية نوعية" ينفذها جهاز الأمن الوطني في كركوك تُطيح بـ 4 ارهابيين

بهدف تفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن المجتمعي، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، بتنفيذ عملية نوعية تمخض عنها الاطاحة بأربعة عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، تتوزع مهامهم بما يسمى دواوين الجند ، والمساجد، والشرطة الاسلامية ضمن ولاية كركوك.إذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة استهدفوا فيها القوات الأمنية بالعبوات الناسفة اثناء عمليات التحرير، وقد تم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

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