خطأ كارثي لرئيس نادي برشلونة السابق يُبعد النادي من سباق ضم محمد صلاح

2021/03/21 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن وجود عائق هائل أمام البلوجرانا لتحقيق مراده، بضم النجم المصري محمد صلاح أحد الأسماء المتواجدة على قائمة المطلوبين في النادي الكتالوني بالنسبة للرئيس الجديد خوان لابورتا، حيث لا يحق لبرشلونة ضم أي لاعب من ليفربول حتى 2022.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن "رئيس نادي برشلونة السابق بارتوميو كان قد توصل لاتفاق مع ليفربول على عدم ضم أي لاعب آخر من صفوفه خلال مفاوضاته للتعاقد مع فيليب كوتينيو وهي الصفقة التي كلفت البلوجرانا 160 مليون يورو، ولم يكتفِ الرئيس بالاتفاق بل قام أيضًا بتوقيع بند يمنع ناديه من ضم أي لاعب من ليفربول حتى عام 2022، فيما سيدفع النادي غرامة تبلغ 93 مليون يورو في حال إخلاله بالبند المذكور".

ولفتت الصحيفة إلى أن "محمد صلاح أصبح عازمًا بالفعل على مغادرة ليفربول قبل بلوغه سن الـ 30، فيما كان خياره الأول الانضمام إلى برشلونة حيث يرى أنه سيستطيع حجز مقعد في تشكيلته والحصول على دقائق اللعب التي يريديها، كما يعتقد أنه سيملك فريقًا يمكنه القتال على كل شئ إذا ما استمر ليونيل ميسي بين صفوفه، إلا أن البند المنصوص عليه في التعاقد مع كوتينيو يغير كل شيء".

وأضاف التقرير الإسباني أن "الطريق أصبح مفتوحًا أمام ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح رغم أن أولوية الملكي تبقى ضم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، خاصة وأن اللاعب النرويجي يرغب في ارتداء القميص الأبيض".

وفي حالة قرر ريال مدريد أخيرًا بيع ماركو أسينسيو أو إيسكو ألاركون، وحصل على مبلغ مادي جيد مقابلهما، فقد يتجه حينها للتعاقد مع محمد صلاح بعدما سهل بارتوميو مهمته بالإطاحة بالمنافس المباشر من السباق.

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