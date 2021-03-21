بعملية نوعية.. الإطاحة بـ 4 إهابيين في كركوك

2021/03/21 | 15:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفذت مفارز جهاز مكافحة الارهاب، عملية نوعية تمكنت فيها من الإطاحة بـ 4 ارهابيين في محافظة كركوك.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بهدف تفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن المجتمعي، شرعت مفارز الأمن الوطني في محافظة كركوك بعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، …

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