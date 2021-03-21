اعتقال اربعة ارهابيين في كركوك

2021/03/21 | 15:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني، القبض على أربعة ارهابيين في محافظة كركوك.

وذكر بيان لاعلام الجهاز، انه "بهدف تفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن المجتمعي، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، بتنفيذ عملية نوعية تمخض عنها الاطاحة بأربعة عناصر ينتمون لداعش الإرهابي، تتوزع مهامهم بما يسمى دواوين الجند، والمساجد، والشرطة الاسلامية ضمن ولاية كركوك".

وأضاف، انه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة استهدفوا فيها القوات الأمنية بالعبوات الناسفة اثناء عمليات التحرير، وقد تم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

PUKmedia جهاز الأمن الوطني

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