وصول اول وجبة من لقاح مرفق كوفاكس الى العراق غدا

2021/03/21 | 15:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الاحد، وصول أول وجبة لقاح ضد كورونا يوم غدا الاثنين من مرفق "كوفاكس".

وقال التميمي في مؤتمر صحفي من محافظة ذي قار، إن "يوم غدا الاثنين سيشهد وصول اول وجبة من لقاحات كورونا ضمن مرفق كوفاكس بعد عدة تأجيلات بسبب سوء الإدارة على الرغم من دخول العراق للمرفق في أيلول من العام الماضي ودفع 170 مليون دولار في كانون الأول من نفس العام ضمن اتفاقية لتجهيز العراق بـ 16 مليون جرعة إلا أن المرفق قد أجل موعد التسليم لعدة مرات بسبب حجم الطلب على اللقاح وكان أخرها يوم أمس السبت إلا أنه تم التأجيل ليوم غد".

وأضاف التميمي، أن "الوزارة دخلت اتفاقية مع شركة فايزر وبتجهيز 3 مليون جرعة سيبدأ التجهيز في الأول من نيسان المقبل وعلى شكل دفعات فيما تم الاتفاق مع شركة سينوفارم لتجهيز العراق بمليوني جرعة، موضحا أن المشكلة عالمية وليس في العراق فقط بسبب حجم الطلب على اللقاحات من مختلف دول العالم وعدم قدرة الشركات على تلبيتها وفق المواعيد المحددة وان الفترة المقبلة ستشهد انطلاق عمليات التلقيح بشكل كبي".

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