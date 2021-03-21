حريق هائل وسط مدينة النجف.. ومعلومات أولية تشير إلى دائرة التقاعد (صور)

2021/03/21 | 15:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اندلع حريق "هائل"، الأحد، وسط مدينة النجف.

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وأظهرت مشاهد أولية تابعها "ناس"، (21 آذار 2021)، تصاعد أعمدة الدخان من شارع (الروان) وسط المحافظة.

وتشير المعلومات من شهود عيان إلى أن الحريق اندلع داخل دائرة التقاعد، دون تأكيدات رسمية حتى اللحظة.

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