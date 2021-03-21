2021/03/21 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توفيت الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عاما.وذكرت تقارير إعلامية محلية، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، أن “السعداوي توفيت اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عاماً،”، مؤكدة أن “الراحلة تعرضت مؤخرا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي المركز الخبري الوطني.

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