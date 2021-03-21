ارتفاع حصيلة اصابات ووفيات كورونا اليومية في النجف

2021/03/21 | 15:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاحد، تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد اصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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