شرطة ميسان تقبض على امرأة قتلت زوجها بسلاحه الخاص

2021/03/21 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

شرطة ميسان تكشف جريمه غامضة خلال ٢٤ ساعة

تعلن قيادة شرطة ميسان عن تفاصيل جريمة غامضة لمفضوض في شرطة المحافظة .

شرطة ميسان ان ملابسات حادث قتل لمفوض شرطة وتلقي القبض على زوجة المجني عليه

بتاريخ 20/3/2021 تعرض المجنى عليه لطلق ناري داخل منزله في احدى مناطق قضاء العمارة منطقة (حي النداء) وعلى اثرها أمر السيد قائد شرطة.ميسان والمنشآت

العميد عبد الخضر جاسم الساعدي بتشكيل فريق عمل وبإشرافه شخصيا لمتابعة تفاصيل الجريمة وكشف الجاني ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام / شعبة مكافحة إجرام حطين من القاء القبض على منفذ الجريمة وفق المادة ٤٠٦ ق ع وهي زوجة المجني عليه وباستخدام سلاحه الشخصي والذي عثر عليه داخل خزان الماء وكانت دوافع القتل مشاكل عائلية ومشاجرات بين الحين والاخر.



هذا وتم تدوين اقوال المتهمه قضائيا واجري كشف الدلالة وجاء مطابق للاعتراف وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها

يتبع...........

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