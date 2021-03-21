الزوراء يرفض وصافة الممتاز بالتعادل مع الكهرباء

2021/03/21 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفض فريق الزوراء بكرة القدم، اليوم الاحد (21 آذار 2021)، وصافة المنافسة بعد التعادل مع الكهرباء سلبياً، في لقاء جرى على ملعب التاجي ضمن منافسات الجولة 25 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" الشوط الاول شهد أداء لم يرتقي لمستوى الوسط ، حيث كانت الحيازة والضغط من جانب الزوراء، بينما تراجع الكهرباء للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، وشهد الشوط قبل نهايته فرصة فعلية للزوراء جاءت في الدقيقة 45 برأس مهند عبد الرحيم ارتدت من القائم، لينتهي الشوط الاول سلبياً بالنتيجة".

وأضاف،" الشوط الثاني لم يطرأ عليه التغيير، الزوراء يضغط بفرص غير فعلية والكهرباء يدافع من اجل الحفاظ على التعادل، بإستثناء الدقائق الاخيرة من اللقاء والتي شهدت فرصة للزوراء ردتها العارضة، واخرى للكهرباء أعادها القائم،لينتهي اللقاء سلبياً بالنتيجة".

وبنهاية مباراة الزوراء والكهرباء، يستمر الجوية بصدارة القائمة جامعاً 56 نقطة، يليه الشرطة والنجف بـ 46 نقطة وبفارق الاهداف، والزوراء رابعا بـ 45 نقطة.

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