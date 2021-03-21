فيفي عبده تنشر فيديو لابنتها في عيد الأم وتكشف عما ينقصها (فيديو)

2021/03/21 | 15:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تفاعلت الفنانة المصرية، فيفي عبده، مع ابنتها، عزة مجاهد، في عيد الأم، اليوم الأحد الموافق 21 مارس/ آذار.

وهنأت ابنة فيفي عبده والدتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بصورة تجمعهما، وكتبت معها لها: "كل سنة وانتي طيبة يا أمي، كل سنة وانتي سندي وظهري، كل سنة وانتي حبيبتي وصاحبتي ربنا يديكي الصحة وطول العمر بحبك".

من ناحيتها، ردت فيفي عبده على تهنئة ابنتها لها بالقول: "وأنتي طيبة يا روح وقلب ماما، أنتي اللي سندي وصاحبتي، بحبك أوي يا روحي، كل سنة وأنتي طيبة، يبعد عنك كل شر ويحفظك ويخليكي لي دائما كدة سندي وظهري، قولوا آمين يا رب العالمين".

وفي سياق متصل، وجهت فيفي عبده رسالة مصورة إلى كل متابعيها عبر "إنستغرام" بمناسبة عيد الأم، والذي هنأت فيه كل الأمهات في العالم العربي وأوروبا.

وأكدت فيفي عبده لمتابعيها على أهمية الاحتفال بعيد الأم، وناشدت الجميع بالاهتمام بأمهاتهن وتدليلهن إلى أقصجى درجة، لافتة إلى أنها يتيمة الأب والأم.

يشار إلى أنه قبل أسبوعين، أعلنت فيفي عبده لجمهورها قبل أسبوعين وباللهجة المصرية المحكية إنها "عيانة" (مريضة).

وتظهر في الفيديو عبده بصحة جيدة وابتسامة خفيفة، وقالت: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، قلت أعملكم الفيديو ده وأنزله، واحشني جدا جدا وأكيد أنا كمان وحشتكم لأن أنا عيانة، ادعولى، بحبكم أوي".

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