القانونية النيابية: وجود مادة بالموازنة تتيح بيع اصول الدولة قيمتها 500 مليار دولار

2021/03/21 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، عن وجود مادة في الموازنة تتيح للكاظمي بيع اصول الدولة والتي تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حازم الخالدي لـ/المعلومة/ عن وجود مواد كارثية في الموازنة تيح لحكومة الكاظمي بيع املاك الدولة”.

واضاف ان “من بين تلك المواد هي المادة 47 التي تتيع للحكومة بيع اصول الدولة”، مشيرا الى اتها “تقدر باكثر من 500مليار دولار”.

واوضح الخالدي انه “لا يمكن تمرير الفقرة لهكذا اموال بيد حكومة مهمتها اجراء انتخابات ومن ثم تتحول الى تصريف اعمال وينتهي عمرها”.انتهى25و

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