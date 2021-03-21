2021/03/21 | 15:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تحسم الأمر: لا نمتلك أي صلاحية لتغيير سعر الدولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحسم الأمر: لا نمتلك أي صلاحية لتغيير سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحسم الأمر: لا نمتلك أي صلاحية لتغيير سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).