الإصابة تبعد سعد ناطق عن صفوف اسود الرافدين

2021/03/21 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اعلن المدير الاداري للمنتخب الوطني بكرة القدم، باسل كوركيس، أن مدافع نادي الشرطة سعد ناطق لن يتواجد مع اسود الرافدين في مباراة اوزباكستان الودية.

وقال كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدافع سعد ناطق تعرض للإصابة في مباراة الشرطة ونفط الوسط يوم امس بالدوري الممتاز بكرة القدم”.

واوضح ان “اللاعب يحتاج الى المزيد من الوقت للراحة، وبالتالي فضل مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، عدم استدعاء اللاعب لمواجهة اوزباكستان والتي من المقرر اقامتها في الـ29 من شهر آذار الحالي”.

يذكر ان وفد المنتخب الوطني سيسافر يوم الاثنين المقبل إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بطائرة خاصة للدخول بمعسكر تدريبي هناك يستمر لغاية الثلاثين من الشهر الحالي.



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