فيديو| قراصنة ’يختطفون’ سفينة عراقية جنحت نحو السواحل الإيرانية.. ويطالبون بفدية!

2021/03/21 | 15:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن النائب كاظم فنجان الحمامي، الأحد، اختطاف سفينة عراقية على يد قراصنة.

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وأكد الحمامي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 آذار 2021)، أنه "تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) التابعة للقطاع الخاص، وطالب المالك في مناشداته تخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها الى مكان مجهول، وطالبوه في تسجيل صوتي بدفع فدية مقدارها ثمانين ألف دولار".

وبحسب البيان، ذكر مالك السفينة المخطوفة أن "سفينته جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر.



وان طاقم السفينة (سوهان) اقدموا على سرقة وقودها، ونهب محتوياتها واجهزتها ومعداتها".

وتعهد الحمامي، بإرسال "نداء عاجل بطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC (ومقره في البحرين)، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار".

نداء طارئ..



قراصنة يختطفون سفينة عراقية خارج المياه الإقليمية pic.twitter.com/2QRErP9RPV

— NAS news - ناس (@NASnews3) March 21, 2021

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