وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي عن عمر ناهز الـ90 عاما

2021/03/21 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاحد، بوفاة الدكتورة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عاماً.وقالت وسائل اعلام، إن الدكتورة نوال السعداوي توفيت، ظهر اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، حيث تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.من نوال السعداوي؟ ونوال السعداوي […]

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