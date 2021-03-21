طيران الجيش يدمر كدس للعتاد وعجلة وخندق لداعش في صلاح الدين

2021/03/21 | 15:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكن طيران الجيش العراقي، من تدمير كدس للعتاد وعجلة متروكة وخندق لداعش في محافظة صلاح الدين.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير كدس للعتاد وعجلة متروكة وكرفان وخندق شقي لعصابات داعش الارهابية”.وأشار اللواء يحيى رسول، الى …

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