شاهد قراصنة يخطفون سفينة عراقية | فيديو

2021/03/21 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى النائب (كاظم فنجان الحمامي) مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) التابعة للقطاع الخاص، وطالب المالك في مناشداته تخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها الى مكان مجهول، وطالبوه في تسجيل صوتي يدفع فدية مقدارها ثمانين ألف دولار (التسجيل مرفق).



.وذكر مالك السفينة المخطوفة ان سفينته جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر.



وان طاقم السفينة (سوهان) اقدموا على سرقة وقودها، ونهب محتوياتها واجهزتها ومعداتها.وقد استجاب النائب لمناشدات مالك السفينة العراقية المخطوفة، منوهاً انه سوف يرسل نداء عاجل بطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC (ومقره في البحرين)، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار.#العراق

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