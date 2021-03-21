2021/03/21 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكمل، اليوم، وفد المنتخب الوطني لكرة القدم المسحات الخاصة بفايروس كورونا، وسيغادر الوفد الى اوزبكستان غدا الاثنين للدخول في معسكر تدريبي يقام في طشقند من الثاني والعشرين لغاية الثلاثين من الشهر الحالي، تتخلله مباراة ودية امام المنتخب الأوزبكي في التاسع والعشرين من الشهر .وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني، هشام محمد:" ان جميع اللاعبين بخير وباتم الجاهزية للدخول في معسكر طشقند وخوض المباراة الودية امام المنتخب الاوزبكي، وسيغيب عن المعسكر اللاعب سعد ناطق بقرارٍ من طبيب المنتخب قاسم الجنابي لاصابته برأسه في مباراة الشرطة ونفط الوسط، وكذلك اللاعب ايمن حسين المصاب"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يكمل فحوصات كورونا ويغادر غدا الى اوزبكستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني يكمل فحوصات كورونا ويغادر غدا الى اوزبكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).