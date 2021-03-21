الزوراء يكتفي بنقطة التعادل بمواجهة الكهرباء

2021/03/21 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خيم التعادل السلبي على مواجهة الزوراء والكهرباء التي أقيمت مساء اليوم في ملعب التاجي لحساب الجولة 25 من الدوري الممتاز.فوت الزوراء فرصة القفز إلى الوصافة أو المركز الثالث على أقل تقدير بعد تعثر الشرطة أمام نفط الوسط، ليكتفي بالتعادل ويحصل على نقطة واحدة فقط من مباراة الكهرباء.ووقفت العارضة في ثلاث مناسبات حائلا دون تسجيل الزوراء ، اذ اضاع علاء عبد الزهرة ومحمد رضا جليل ومهند عبد الرحيم فرصا ممكنة، فيما رد قائم الزوراء كرة للاعب مرتضى هديب.ورغم الضغط الكبير للزوراء لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي .ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 45 في المركز الرابع ،فيما رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 24 في المركز السادس عشر./انتهى

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