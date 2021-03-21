2021/03/21 | 16:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدفعية التركية تستهدف موقعا سياحيا في ناحية باتيفا شمال قضاء زاخو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدفعية التركية تستهدف موقعا سياحيا في ناحية باتيفا شمال قضاء زاخو) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدفعية التركية تستهدف موقعا سياحيا في ناحية باتيفا شمال قضاء زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).