عائلة جاسب حطاب تصدر بيانا وتكشف عن ​دوافع سياسية تجاه القضية (فيديو)

2021/03/21 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت عائلة المغدور جاسب حطاب، الاحد، رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الوزراء باعادة المدان تحسين عباس الى ميسان لاكمال محاكمته، مبينة هناك دوافع سياسية عجلت بنقلها.

وقالت عائلة المغدور في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 آذار 2021)، انها "تناشد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باعادة المدان تحسين عباس الى محافظة ميسان، لان الجريمة حصلت وتم اعتراف المتهم وصدقت اقواله قضائيا وتم كشف الدلالة لموقع الجريمة وليس هناك داع لنقلها"، موضحة "ايمانها بعدالة القضاء في المحافظة".

واضاف البيان، انه "لظروفنا المالية والامنية فلا تكلفونا ما لا طاقة لنا به، نطالبكم باعادة المتهم والقضية هنا لاننا لم نطلب نقلها".

واشار الى انه "لم تعاد القضية ولم يحاكم المتهم باقصى سرعة، نعتبر النقل هو وسيلة من وسائل التمويه واهمال القضية"، مبينة ان "هناك دوافع سياسية عجلت بنقلها".

ودعت عائلة المغدور، "المنظمات الحقوقية ونقابة المحامين بالوقوف معها في هذا المطلب".

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