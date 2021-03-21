2021/03/21 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

3995 مشاهدة

افاد مصدر مطلع في محافظة صلاح الدين، الاحد، بتعرض منطقة حاوي في قضاء الدور جنوب شرقي تكريت إلى قصف جوي مكثف.

وأوضح المصدر لـ NRT عربية، (21 آذار 2021)، ان "القصف حصل بعد رصد حركة غريبة في المنطقة".

ولاحقا قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في تغريدة على "تويتر" اليوم الاحد، "تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير كدس للعتاد وعجلة متروكة وكرفان وخندق شقى لعصابات داعش الارهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: قصف جوي مكثف.. وتوضيح من الناطق باسم القائد العام (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: قصف جوي مكثف.. وتوضيح من الناطق باسم القائد العام (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).