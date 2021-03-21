المتعايشون مع

2021/03/21 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع عيد الاستقلال التونسي، أطلقت الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية حملة بعنوان "نحب نعيش"، قالت فيها "٦٥ سنة بعد الاستقلال، ٦٥ سنة بعيدا عن حقوقنا".

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