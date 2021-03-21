تسجيل 4502 اصابة بكورونا في عموم العراق

2021/03/21 | 16:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل 4502 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي، إن مختبراتها سجلت 38 وفاة و4374 حالة شفاء.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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