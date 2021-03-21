2021/03/21 | 16:27 - المصدر: عين العراق

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الأحد 21 مارس 2021 | 04:26 مساءً | عدد القراءات : 1

قراصنة يختطفون سفينة عراقية خارج المياه الإقليمية

أعلن النائب كاظم فنجان الحمامي، الأحد، اختطاف سفينة عراقية على يد قراصنة خارج المياه الاقليمية.





وقال الحمامي في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ، انه"تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) التابعة للقطاع الخاص، وطالب المالك في مناشداته تخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها الى مكان مجهول، وطالبوه في تسجيل صوتي بدفع فدية مقدارها ثمانين ألف دولار".





وقال مالك السفينة المخطوفة أن "سفينته جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر، وان طاقم السفينة (سوهان) اقدموا على سرقة وقودها، ونهب محتوياتها واجهزتها ومعداتها".





وتعهد الحمامي، بإرسال "نداء عاجل بطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC (ومقره في البحرين)، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار".

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