2021/03/21 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يوجه بإضافة 3 معامل للأوكسجين في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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