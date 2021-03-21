اربيل يسقط السماوة بهدف قاتل

2021/03/21 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خطف فريق اربيل ثلاث نقاط ثمينة من فوزه على مضيفه السماوة بهدف قاتل ، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في ملعب الادارة المحلية في السماوة بهدف دون رد.دخل اربيل المباراة ويعي أن النقاط الثلاث ستمنحه الطمأنينة في الابتعاد التام عن المناطق المهددة بالهبوط، وبالتالي سعى لحصد الفوز رغم صعوبة المباراة في ملعب السماوة.وصبر اربيل حتى الدقيقة 88 ليسجل اللاعب هيردي سيامند الهدف الوحيد الذي انتهت به المباراة لخطف النقاط الثلاث.ورفع اربيل رصيده إلى النقطة 28 في المركز الحادي عشر ، فيما تجمد رصيد السماوة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر./انتهى

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