تسجيل 4502 اصابة جديدة بكورونا و4374 حالة شفاء في عموم العراق

2021/03/21 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4502 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 4374 حالة شفاء و 38 وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية./ انتهى

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