في مكان ما يدعى هناك!.. نصي الذي تحفظه لي البصمة الإبداعية والملكية الأدبية بالرغم من مرور الزمن ونسخه ونقله والتكفير والإختراق الغير أخلاقي السيبراني - مريم الصايغ

2021/03/21 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_الصايغ - عزيزتي..



عزيزي ..



على رأسي المحبة، بقلبي كل المودة والإمتنان لمحبتكم وأهتمامكم، ولرسائلكم الحنونة الداعمة والمساندة لي طوال أعوام صداقتنا وخاصة الآن، فمراسلات الأصدقاء لي تضفي على حياتي الروعة، والحوار المتمدن بيتي وأتابع بمحبة وأهتمام ما تخطه أنامل عدد كبير من الأصدقاء فيه لأستمتع ، الله يبارك قلوبكم الحنونة، كما أشكر إدارة الموقع لإعطاء حق الرد "لكل مدعي ونشر ما يرغب بقوله"، مما حافظ ......





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