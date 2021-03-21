تصحر الثقافة السياسية - مصعب قاسم عزاوي

2021/03/21 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك أسباب تصحر الثقافة السياسية في المجتمعات العربية؟مصعب قاسم عزاوي: أعتقد بأن تلك الأطروحة تحتاج إلى تصويب، وتبئير أكثر؛ إذ لا أعتقد بأن هناك تصحراً في الوعي والثقافة السياسية على مستوى الفئات الشعبية البسيطة و التي قد يخيل لناظر غير حصيف أو مدقق بأنها «قطعان شاردة من ا ......





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