الشيوعيه ومسارات-قرآن العراق-؟/ ملحق 1 / 13 - عبدالامير الركابي

2021/03/21 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي في العراق من دون غيره من كيانات الشرق المتوسطي، غابت كليا الاستعادية الوطنيه التاريخيه، فلا ظهرت هنا سلفية مثل تلك التي عرفتها الجزيرة العربيه، ولا شكل من اشكال الاستعادة للماضي الممزوج باحاضر المستعار، كما الحال في مصر حيث منجز الدورة الواحدة، والاجترار المحلي المعزز بالموقع والحجم، ومع ان الانبعاث العراقي الحديث يعود الى القرن السادس عشر مثله مثل حالة مجاورة هي ايران، والحركة الصفوية فيها، فا ......





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