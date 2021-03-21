الأمن الوطني يطيح بأربعة عناصر من داعــش

2021/03/21 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، الإطاحة بأربعة من عناصر داعــش خلال تنفيذ عملية نوعية في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان، إن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، شرعت بتنفيذ عملية نوعية تمخض عنها الاطاحة بأربعة عناصر ينتمون لتنظيم داعــش الإرهابي، تتوزع مهامهم بما يسمى دواوين، الجند، والمساجد، والشرطة الإسلامية ضمن ولاية كركوك، وأشار البيان إلى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة استهدفوا فيها القوات الأمنية بالعبوات الناسفة اثناء عمليات التحرير، وتم إحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

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