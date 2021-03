القنصلية الأميركية في أربيل تهنئ المحتفلين بنوروز

2021/03/21 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

هنأت القنصلية الأميركية في أربيل، مواطني إقليم كردستان بمناسبة حلول عيد نوروز.

وأعربت القنصلية في بيان نشرته على موقعها، ووجهته لجميع المحتفلين بالمناسبة في كردستان وأماكن أخرى من العالم، أعربت عن املها بأن يعم السلام والاستقرار مع بداية العام الكردي الذي يبدأ في الحادي والعشرين من آذار وفق التقويم الكردي.

كوردى سۆرانى / كوردى بادينى / Englishکونسوڵخانەی گشتی #ئەمریکا لە هەولێر هیوای نەورۆزێکی خۆش و کامەران دەخوازێت بۆ…

Posted by U.S.



Consulate General Erbil on Sunday, March 21, 2021

