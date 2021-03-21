2021/03/21 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتحت وزارة العمل، اليوم الأحد، مجمعين للأكشاك العصرية في تكريت وبلد، فيما شدد على تقديم افضل الخدمات للمواطنين.وقالت الوزارة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي زار اليوم محافظة صلاح الدين برفقة نائب رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب والتقى محافظها عمار جبر خليل الجبوري”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يفتتح مشروعين عصريين في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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