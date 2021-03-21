الصحة العراقية تسجل 38 وفاة و4502 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/21 | 16:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد تسجيل 4502 إصابة بفيروس كورونا، و38 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، مقابل 4374حالة تعافٍ، خلال الساعات الأربع والعشرين ...

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