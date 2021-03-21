 الأمن الوطني العراقي يطيح بأربعة إرهابيين في كركوك

2021/03/21 | 16:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد، الإطاحة بأربعة إرهابيين خلال تنفيذ عملية نوعية في محافظة كركوك....

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