وزير الصحة يعلن وصول أول وجبة من لقاح “كوفاكس” غداً

2021/03/21 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير الصحة حسن التميمي، ان أول وجبة من لقاح “كوفاكس” المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى العراق يوم غد الاثنين.وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة ذي قار، ان “أول وجبة من لقاحات كورونا ضمن مرفق كوفاكس ستصل الى العراق يوم غد الاثنين، بعد عدة تأجيلات بسبب سوء الإدارة على الرغم …

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