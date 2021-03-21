2021/03/21 | 16:47 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أعلن النائب كاظم فنجان الحمامي، الأحد، اختطاف سفينة عراقية على يد قراصنة خارج المياه الاقليمية.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراصنة يختطفون سفينة عراقية خارج المياه الإقليمية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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