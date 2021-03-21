قراصنة يختطفون سفينة عراقية خارج المياه الإقليمية

2021/03/21 | 16:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن النائب كاظم فنجان الحمامي، الأحد، اختطاف سفينة عراقية على يد قراصنة خارج المياه الاقليمية.

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