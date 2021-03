عضو الجهاز الفني للمنتخب الوطني رحيم حميد يتخلف عن الوفد المغادر غداً الى طشقند بعد ان ثبوت إصابته بفايروس كورونا

2021/03/21 | 16:47 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت صباح اليوم الأحد لوفد منتخبنا الوطني الذي سيغادر غدا الاحد إلى أوزبكستان، إصابة المدرب المساعد (رحيم حميد) بفيروس كورونا. وجاءت جميع نتائج مسحات كورونا للملاك التدريبي وكذلك اللاعبين سلبية، بينما أظهرت الفحوصات ايجابية مسحة كورونا للمدرب المساعد رحيم حميد الذي سيتخلف بذلك عن وفد المنتخب الوطني الذي يغادر غدا الاثنين

