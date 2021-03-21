قبل وصول أول دفعة من كوفاكس بيوم.. الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

2021/03/21 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علقت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، ربى فلاح، اليوم الأحد، على وجود مخاوف لدى المواطنين من اللقاحات القادمة ضمن مرفق كوفاكس وفي مقدمتها لقاح أسترازينيكا الذي تحدثت دراسات عن تسببه بجلطات، فيما بينت سبب تأخير وصولها إلى البلاد حتى الآن.

وقالت ربى فلاح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مشكلة تأخر اللقاحات مشكلة عالمية، وليس في العراق فقط، وذلك بسبب الزخم على طلب اللقاحات من مختلف دول العالم وعدم قدرة الشركات على تلبيتها بمواعيدها، على الرغم من أن العراق دخل ضمن مرفق كوفاكس منذ العام الماضي".

وأعلن وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الاحد، وصول أول وجبة لقاح ضد كورونا يوم غد الإثنين من مرفق "كوفاكس".

وقال التميمي في مؤتمر صحفي من محافظة ذي قار، "يوم غد الاثنين سيشهد وصول اول وجبة من لقاحات كورونا ضمن مرفق كوفاكس بعد عدة تأجيلات بسبب سوء الإدارة على الرغم من دخول العراق للمرفق في أيلول من العام الماضي ودفع 170 مليون دولار في كانون الأول من نفس العام ضمن اتفاقية لتجهيز العراق بـ 16 مليون جرعة إلا أن المرفق قد أجل موعد التسليم لعدة مرات بسبب حجم الطلب على اللقاح وكان أخرها يوم أمس السبت إلا أنه تم التأجيل ليوم غد".

وأضافت فلاح، ان "الكثير من الدول التي اعتمدت اللقاح وهي دول متقدمة من الناحية الصحية والاقتصادية وحتى الرقابية مثل دول اوربية وعربية واعتمدته بشكل رسمي واعتبرته هو المنقذ من هذه الجائحة، إضافة الى ان وزارة الصحة العراقية لم تتقدم خطوة باستقدام اللقاح أو إعتماده إلا بعد أن اخذت التطمينات والموافقات الاصولية المعتمدة لدى مؤسسات صحية عريقة، منها منظمة الصحة العالمية والهيئة الوطنية لانتقاء الادوية".

وأشارت إلى أن "الدول قد اعطت جرعات كثيرة لمواطنيها بملايين الجرع ولم يثبت أي أعراض جانبية خطيرة للقاح، بل أعراض بسيطة تحدث في أي لقاح أخر غير لقاح كورونا".

ودعت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، المواطنين إلى "عدم تصديق الأخبار الكاذبة والإشاعات، وأخذ الأخبار من المصادر الموثوقة لدى وزارة الصحة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد تسجيل 4502 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتصدرت بغداد مجدداً عدد الإصابات اليومي بالفيروس بـ 1285 حالة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب تلتها البصرة بـ 811 ، ثم النجف بـ 387 إصابة جديدة.

وذكرت الصحة إنها سجلت 38 حالة وفاة في الساعات الـ 24 الماضية قابلتها 4374 حالة تعافٍ من الفيروس.

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