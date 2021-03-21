التوزيع الجغرافي لـ 764 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة

2021/03/21 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الأحد، عن تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 571 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

- 571 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع النهروان 27 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع بغداد جيدة 57 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الصدر 43 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع المدائن 69 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الشعب 109 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع البلديات الثاني 51 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع البلديات الاول 84 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الاستقلال 33 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الرصافة 69 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الاعظمية 29 حالة من خلال الرصد الوبائي.

- 193 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية.

36 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / و 57 و 56 و 54 /55 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546.

6 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / ساحة بيروت / 510.

14 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324.

5 حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها / 950 / شارع المعهد / الزراعي / حي الطاقة.

6 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة.

6 حالات في المدائن / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / التاميم.

7 حالات في الحسينية محلة / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /220.

4 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766.

7 حالات في منطقة الكرادة محلة 901 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930.

5 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703.

5 حالات في منطقة الامين محلة / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط.

4 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730.

4 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706.

7 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 / الشهداء / 762 / 762 / 768.

5 حالات في منطقة زيونة محلة / عمارات زيونة / تقاطع ميسلون.

4 حالات في منطقة المعامل / الزراعي.

4 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301.

10 حالات في الاعظمية محلة 312/ 315 / 304 / 308 / 314.

29 حالة في البلديات محلة / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسان".

وأشار الى أنه "تم تسجيل حالتين في كل من المناطق التالية: ساحة الوثبة محلة 111 / حي الجهاد 861 / الكفاح 113 / الكريعات 332 / الكسرة 302 / ام الكبر 321 / الكمالية 757 / الحرية قرب جامع الرحمن / المنصور 607 / الشماعية 758 / الدورة / السيدية 845 / الغزالية 665 / السعدون 101 / اليرموك 608 / الصحفيين 752".

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