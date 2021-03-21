2021/03/21 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى أوغور شاهين مؤسس شركة بايونتيك شريكة شركة فايزر في صنع أحد أول لقاحات فيروس كورونا التي تم إقرار استخدامها تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف، رغم تعثر توزيع اللقاح المضاد له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مؤسس بايونتيك يتوقع توقيت السيطرة على كورونا في أوروبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مؤسس بايونتيك يتوقع توقيت السيطرة على كورونا في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).