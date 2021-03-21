كويكب يحتمل أن يكون “خطيرا” يقترب من الأرض

2021/03/21 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يطير كويكب، اليوم الأحد 21 مارس، بالقرب من الأرض، في وقت وصفته وكالة الفضاء الأمريكية “بأنه قد يكون خطير”.

ويقترب الكويكب 2001 FO32 من الأرض لمسافة تصل لمليوني كيلومتر، الى أن إحتمالية الاصطدام تبقى ضعيفة.

ويعتبر علماء الفلك أن هذه المسافة من الأرض قريبة، لذلك يُطلق على FO32 “كويكب يحتمل أن يكون خطيرا”.

وبحسب “ناسا” فإن قطر الكويكب يتراوح من 440 إلى 680 مترا.

وتم اكتشاف هذا الكويكب في عام 2001، ويقترح علماء الفلك أن المرة القادمة التي يطير فيها عبر الأرض ستكون فقط في عام 2052.

وستكون مراقبة الجسم الفضائي في 21 مارس فرصة ممتازة للحصول على فكرة أكثر دقة عن حجم الكويكب وسطحه وتكوينه.



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