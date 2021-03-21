شرطة ميسان تكشف ملابسات جريمة مروعة

2021/03/21 | 16:49 - المصدر: NRT عربية

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كشفت مديرية شرطة ميسان، الاحد، عن ملابسات جريمة قتل رجل بعد 24 ساعة من وقوعها.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 آذار 2021)، انه "بتاريخ (20/3/2021) تعرض المجنى عليه لطلق ناري داخل منزله في احدى مناطق قضاء العمارة منطقة حي النداء".

واضاف البيان، ان "قائد شرطة ميسان والمنشآت العميد عبد الخضر جاسم الساعدي امر بتشكيل فريق عمل وباشرافه شخصيا لمتابعة تفاصيل الجريمة وكشف الجاني ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام / شعبة مكافحة إجرام حطين من القاء القبض على منفذ الجريمة وفق المادة ٤٠٦ ق ع".

واشار الى ان " المتهم زوجة المجني عليه وباستخدام سلاحه الشخصي والذي عثر عليه داخل خزان الماء"، موضحا ان "دوافع القتل مشاكل عائلية ومشاجرات بين الحين والأخر".

وذكر البيان انه "تم تدوين اقوال المتهمة قضائيا واجري كشف الدلالة وجاء مطابق للاعتراف وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها".

N.A

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